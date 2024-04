Plus Cochem Eine halbe Million Euro für den Klimaschutz – VG-Rat Cochem billigt Verwendung der Kipki-Mittel Von Dieter Junker i Symbolfoto Foto: Boris Roessler/picture alliance/dpa Rund 560 000 Euro hat die Verbandsgemeinde (VG) Cochem aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) des Landes erhalten. Lesezeit: 1 Minute

60 000 Euro davon gehen in die Beteiligung an einem Kreisförderprogramm, die verbliebene halbe Million Euro wird zwischen VG und Ortsgemeinden aufgeteilt. Das größte Vorhaben wird die energetische Teilsanierung der Grundschule in Cochem darstellen. Allein 171 000 Euro sind hierfür vorgesehen. Die Gesamtkosten für dieses Projekt belaufen sich auf rund 468 000 Euro, ...