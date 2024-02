Plus Simmerath/Kaisersesch Eifel Award für Classen-Gruppe: Kaisersescher Firma für nachhaltiges Wirtschaften ausgezeichnet Die in Kaisersesch beheimatete Classen-Gruppe hat Grund zur Freude. Sie gehört zu den Gewinnern des Eifel Awards 2023, bei dem die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt steht. Die Classen-Gruppe wurde jetzt für ihre außergewöhnlichen Leistungen für Umwelt und Region ausgezeichnet. Darauf weist das Unternehmen in einer Pressemitteilung hin.

Die Zukunftsinitiative Eifel verleiht den Eifel Award dieses Jahr an Unternehmen, die sich in besonderem Maße der Nachhaltigkeit widmen. Die Jury betrachtete für die Nominierung nicht nur zukünftige Vorhaben, sondern bekam auch Einblick in bereits laufende Baumaßnahmen, Energiesparinitiativen und Innovationen in den Unternehmen. Die Classen-Gruppe überzeugte die Zukunftsinitiative mit kontinuierlichem Einsatz ...