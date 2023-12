Plus Koblenz/Cochem-Zell E-Auto-Zeitalter: Fahrlehrer im Lernstress Elektrofahrzeuge, immer mehr Assistenzsysteme, neue Straßenverkehrsregeln. Das alles beschäftigt auch die Fahrlehrer. Ihr Berufsbild ist im Wandel. Sie müssen immer mehr Wissen vermitteln. Doch einiges bleibt wie immer. Etwa die Prüfungsfrage, was den Bremsweg vom Anhalteweg unterscheidet. Von Stefan Lieser

Jo Einig macht den Job „nicht seit gestern“. Der Erste Vorsitzende im Fahrlehrerverband Rheinland vertritt fast 600 Fahrschulen in Rheinland-Pfalz. Das sind rund 70 Prozent aller Ausbildungsstätten im Land. In seinem Koblenzer Büro spricht er kurz und knapp vom Zeitenwechsel. Denn wer glaubt, so etwas wie ein Fahrlehrer vermittele nach ...