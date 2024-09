Plus Klotten

DRK und Jugendrotkreuz Klotten feiern: Eine versierte Helfertruppe

Von Thomas Esser

i Von fünf bis 25 Jahre war alles dabei: Langjährige Mitglieder wurden für ihre treue DRK-Mitgliedschaft geehrt. Foto: Thomas Esser

Die Mitglieder des DRK und des JRK in Klotten hatten am Wochenende gleich doppelten Grund zum Feiern. Das Areal rund um ihre erst im vergangenen Jahr eingeweihte Fahrzeughalle wurde so zum Festgelände.