Plus Mittelstrimmig

Dreharbeiten im Hunsrück vor 66 Jahren: Als Liesenicher mit dem Schinderhannes unterwegs

Von Ulrike Platten-Wirtz

i Als 20-Jähriger war Franz-Josef Hansen (links) Statist beim Schinderhannes-Film. Bernd Buchholz hat in Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Verkehrsverein eine Fotoausstellung über den Dreh des Kinofilms im Heimatmuseum Mittelstrimmig organisiert. Foto: Platten-Wirtz Ulrike/Ulrike Platten-Wirtz

Mit einer Fotoausstellung sowie Originalexponaten vom Schinderhannes wird der berühmte Hunsrück-Räuber in der Dorfmühle in Mittelstrimmig wieder zum Leben erweckt. Vor genau 66 Jahren wurde in der Umgebung ein Kinofilm mit den Schauspielern Curd Jürgens und Maria Schell in den Hauptrollen gedreht. Einer, der damals als Statist dabei war, ist Franz-Josef Hansen aus Liesenich. Der heute 86-Jährige erinnert sich.