Plus Cochem-Zell Dramatische Haushaltslage im Kreis Cochem-Zell: Rekorddefizit von 16,28 Millionen Euro Die Haushaltszahlen für den Kreis sind dramatisch. Nach dem jetzigen Haushaltsplan geht der Kreis für dieses Jahr von einem Defizit von 16,28 Millionen Euro aus, vor Weihnachten standen sogar rund 27 Millionen Euro als Minus im Raum. Die freie Finanzspitze wird sich Ende des Jahres auf ein Minus von 16,2 Millionen Euro belaufen. Und für 2025 wird ein noch höheres Defizit erwartet, bis 2027 rechnet der Kreis mit einem negativen Eigenkapital in Höhe von 57 Millionen Euro. Von Dieter Junker

Zum Vergleich: Aktuell beläuft sich das Eigenkapital auf fast 20 Millionen Euro. Es ist also im Plus. An Investitionen sind 13,9 Millionen Euro vorgesehen, vor allem bei den Kreisstraßen, dem Zivil- und Katastrophenschutz und den Schulen, wobei hier Kredite von 7,4 Millionen Euro aufgenommen werden müssen. „Das sind verheerende Zahlen“, meinte ...