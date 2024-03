Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser

Der Unternehmenswebseite deutsche-glasfaser.de ist zu entnehmen, dass die Unternehmensgruppe im Jahr 2022 rund 40.000 Glasfaseranschlüsse (FTTH) pro Monat verlegt hat. Bis 2025 will man 4 Millionen Haushalte in Deutschland mit FTTH versorgt haben, man hat 1750 Kommunen in FTTH-Projekten. dad