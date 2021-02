Politisch Verfolgte genießen in unserem Staat Asyl. Und das ist gut so. Gerade in einer Zeit, in der in der politischen Debatte versucht wird, Flüchtlinge in einen Topf zu werfen und das Asylrecht aufzuweichen und zu entwerten. Das Asylrecht ist ein besonders starkes Symbol eines liberalen, demokratischen Rechtsstaates – und eine Einladung an diejenigen, die jenseits unserer Grenzen politischer Verfolgung ausgesetzt sind.