Plus Kreis Cochem-Zell Deutlich mehr Arbeitslose im Januar im Landkreis Cochem-Zell: Agenturchef setzt auf Frühjahrsbelebung Zu Beginn des Jahres ist die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Cochem-Zell deutlich angestiegen. Nach Angaben der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen waren Ende Januar 1628 Frauen und Männer im Kreis ohne Job. Das sind 235 mehr als im Dezember, aber 44 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote im Januar lag bei 4,8 Prozent und damit um 0,7 Prozentpunkte für den Vormonat. Vor einem Jahr lag die Quote bei fünf Prozent. Von Dieter Junker

„Grundsätzlich ist eine Zunahme der Arbeitslosigkeit im Januar nicht ungewöhnlich“, betont Agenturleiter Frank Schmidt. „Zumal, wenn es ein so kalter und schneereicher Jahresbeginn ist, wie wir ihn in den letzten Wochen erlebt haben“, so Schmidt. Insoweit handele es sich um eine normale saisonale Entwicklung. Die konjunkturelle Eintrübung, die in den ...