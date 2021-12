Cochem

Aktion zur Vorbereitung auf die dunkle Jahreszeit im Straßenverkehr

Sparkasse Mittelmosel-Eifel-Hunsrück unterstützt die Vorschulkinder zum Start in die dunkle Jahreszeit Am Herbst dieses Jahres übergab der Regionalbereichsleiter der Sparkasse Mittelmosel-Eifel-Hunsrück, Herr Frank Michels, 600 Reflektoren an die Verkehrssicherheitsberaterin Bianca Schuhmacher der Polizeiinspektion Cochem.