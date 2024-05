Plus Cochem-Brauheck Das DRK hat in Cochem eine neue Adresse: Neubau in Brauheck steht kurz vor der Fertigstellung Von Ulrike Platten-Wirtz i Zur Besichtigung der neuen Räumlichkeiten des DRK hatten Kreisverbandspräsident Klaus-Peter Balthasar (Dritter von links) sowie Landrätin Anke Beilstein (Vierte von links) eingeladen. Die offizielle Inbetriebnahme erfolgt im September. Fotos: Ulrike Platten-Wirtz Foto: Ulrike Platten-Wirtz Im Cochemer Höhenstadtteil Brauheck steht der Neubau einer Geschäftsstelle mit Katastrophenschutz-Fahrzeughalle für den DRK-Kreisverband kurz vor der Fertigstellung. Und das nur ein Jahr nach dem Spatenstich. Immerhin umfasst das Gebäude fast 6000 Kubikmeter umbauten Raum. Lesezeit: 3 Minuten

„Die Arbeiten liefen Hand in Hand, es gab keine unerwünschten Zwischenfälle“, bestätigt der bauleitende Architekt Jürgen Schuh aus Walhausen/Hunsrück. Der Neubau war notwendig geworden, da in der derzeitigen Geschäftsstelle in der Ravenéstraße in der Cochemer Innenstadt nicht genügend Platz zur Verfügung steht. „Die Unterbringung der kreiseigenen Fahrzeuge für den Sanitäts- ...