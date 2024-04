Plus Cochem

Dämpfer für Sporthallenneubau: Land lehnt eine erhöhte Förderung ab

i Die Kosten für den Sporthallenneubau in Cochem sind gestiegen. Das Land will seine Förderung aber nicht erhöhen. Foto: David Ditzer

Die Diskussion um den Neubau der Sporthalle am Martin-von-Cochem-Gymnasium geht weiter. Das Land hat es abgelehnt, angesichts der um gut zwei Millionen Euro gestiegenen Gesamtkosten auch die zugesagte Förderung zu erhöhen. Dies will Landrätin Anke Beilstein aber nicht hinnehmen. Sie kündigte weitere Gespräche mit dem Innenminister an und hofft hier auf die Unterstützung der heimischen Landtagsabgeordneten, wie sie im Kreisausschuss betonte.