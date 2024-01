Cochem-Zell: Stärkster Anstieg der Arbeitslosigkeit im ganzen Land

Saisonbedingt und daher wenig überraschend ist die Zahl der arbeitslosen Menschen in Cochem-Zell zum Jahresende 2023 angestiegen. Nach Angaben der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen waren im Dezember 1393 Menschen ohne Beschäftigung, das sind 137 mehr als im November, aber 60 weniger als vor einem Jahr. Mit einem Plus von 10,9 Prozent verzeichnet der Kreis hier in Rheinland-Pfalz den mit Abstand höchsten Anstieg bei den Arbeitslosenzahlen.