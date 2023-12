Cochem/Esser

Cochemer wirkt in Verbandsspitze mit: Metallbauer Bernd Loosen ist Vizepräsident des BVMO

Die Mitgliederversammlung des Bundesverbands Metall (BVMO) wählte in turnusgemäßen Wahlen in Essen ihr Präsidium neu. Präsident Willi Seiger (NRW) wurde für weitere vier Jahre gewählt, heißt es in einer Pressemitteilung.