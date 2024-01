Plus Zell/Bullay Bullay und Zell wollen kooperieren: Gemeinsames Baugebiet geplant In Zell sollen zwei weitere Neubaugebiete mit jeweils etwa 40 bis 45 Bauplätzen erschlossen werden. Während die Pläne für das Neubaugebiet Kaimt-Nord III schon weit gediehen sind – der Bebauungsplan steht kurz vor der Genehmigung – müssen für das zweite Baugebiet auf der anderen Moselseite direkt an der Gemarkungsgrenze zu Bullay noch viele Gespräche geführt werden. Vor allem müssen sich die Stadt Zell und die Gemeinde Bullay über das Prozedere einig werden. Von Winfried Simon

In Zell und Bullay gibt es einen großen Bedarf an Bauplätzen. Bullay hat seine Möglichkeiten bereits so gut wie ausgeschöpft, während in Zell noch Flächen zur Verfügung stehen. So unter anderem von Merl in Richtung Bullay. Die Zeller Gemarkungsgrenze reicht bis an die Bullayer Häuser. Gerne hätte Bullay seine Gemarkungsgrenze ...