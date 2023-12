Plus Cochem/Wuppertal Buch von Maria Soulas spielt rund um Cochem: Vom Urlaub an der Mosel zum Krimi inspiriert Beim Familienurlaub in Cochem kam Maria Soulas die Idee, „diese idyllische Gegend“ zum Schauplatz eines Kriminalromans zu machen. Einerseits fasziniert von der Schönheit der Landschaft, den romantischen Gassen und magischen Orten, wollte die Schriftstellerin dieser Beschaulichkeit einen Kontrast entgegensetzen. Und was wäre da geeigneter, als vor Ort ein Verbrechen stattfinden zu lassen? „Vor einer von grauen Betonfassaden geprägten Großstadt hätte ich vermutlich eher einen Liebesroman geschrieben“, sagt sie. Von Ulrike Platten-Wirtz

Mit „Lenya Lebt Los“ legt Soulas nach „Von Herzen kostet extra“, „Kisses On Ice“ und „On The Rocks“ nun ihren vierten Roman vor. Das Krimischreiben liegt ihr im Blut, die studierte Sprachwissenschaftlerin hat bereits zahlreiche Kurzkrimis in Anthologien veröffentlicht, ist Verfasserin des mörderischen Musicals „Liz oder Mary“ sowie Mitautorin der ...