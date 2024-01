Kail

Brand in Heizungsraum: Feuerwehr muss in Kail ausrücken

In einem leer stehenden Wohnhaus in der Gemeinde ist am Samstagnachmittag, 6. Januar, ein Feuer ausgebrochen. Nach längerer Zeit wurde in dem Gebäude die Heizung wieder eingeschaltet, daraufhin brannte es im Erdgeschoss.