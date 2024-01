Abwechslungsreich und bunt, unterhaltsam und kurzweilig war das Programm des seit fast 70 Jahren am Beginn eines jeden neuen Jahres ausgerichteten Bohnenballs des Ulmener Eifelvereins. Auch in diesem Jahr hatten zahlreiche Mitglieder, Freunde und Gönner den Weg zu dieser Veranstaltung in das Eifelvereinshaus gefunden.