Plus Cochem Blick hinter die Kulissen: Ehemals krebskranke Kinder auf Tour durch die Reichsburg Seit mehr als zwei Jahrzehnten kommen die Erlöse der Burgweihnacht auf der Cochemer Reichsburg der Kinderkrebsstation im Koblenzer Kemperhof zugute. In diesem Jahr gab es zudem eine ganz besondere Überraschung für ehemalige kleine Patienten. Von Tom Esser

Seit mittlerweile 22 Jahren unterstützt die Reichsburg Cochem die Kinderkrebsstation im Krankenhaus Kemperhof in Koblenz mit großzügigen Geldspenden. Diese Gelder rekrutieren sich alljährlich aus den Einnahmen der überregional beliebten Veranstaltung Cochemer Burgweihnacht, die sich Jahr für Jahr an einem großen Besucherzuspruch erfreut. Vom ehemaligen Burgherrn Theo Lechtenfeld in 2001 als ...