Bessere Startchancen: „Belastungsindex“ half bei Schulwahl

Die Grundschulen in Cochem, Kaisersesch und Zell sowie die Realschule plus Ulmen/Lutzerath erhalten zehn Jahre lang Geld aus dem Startchancen-Programm von Bund und Ländern. Hinter dem zehn Jahre laufenden Programm steckt ein finanzielles Gesamtvolumen von 20 Milliarden Euro. In Rheinland-Pfalz werden insgesamt 200 Schulen Mittel erhalten.