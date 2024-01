Plus Cochem-Zell Bauernprotest: Nicht nur in Cochem droht ein Verkehrschaos An der bundesweiten Aktion gegen die Pläne der Bundesregierung zur Finanzierung des Bundeshaushaltes beteiligen sich am Montag, 8. Januar, auch Landwirte und Winzer im Landkreis Cochem-Zell. Es ist geplant, aus verschiedenen Orten zu starten, um sich dann gegen 12 Uhr in Cochem zu treffen. Darauf weist die Kreisverwaltung hin. Sie rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Bauern kommen laut Kreisverwaltung in folgenden Ortschaften zusammen: Blankenrath, Industriegebiet, Treffen 8 Uhr, Abfahrt 9 Uhr. Vom Industriegebiet geht es auf die B 421 in Richtung Zell, von dort über die Brücke in Richtung Cochem. In Alf geht es dann auf die B 49 weiter bis nach Cochem. Kaisersesch, neues Industriegebiet (gegenüber Lidl), ...