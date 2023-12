Plus Koblenz/Mendig/Zell Bäckereien und Chocolatiers: In Koblenz, Mendig und Zell werden an Weihnachten Schokoladenträume wahr Was wäre Weihnachten ohne Schokolade und Süßigkeiten? Der Schokonikolaus, Pralinen als süßes Geschenk, Lebkuchen und Weihnachtsplätzchen. Das gehört einfach zum Weihnachtsfest. Doch wie entstehen diese süßen Köstlichkeiten eigentlich, die in den Weihnachtstagen die Gaumen erfreuen? Wir haben uns umgeschaut und umgehört. Von Dieter Junker, Elvira Bell

So in Koblenz. Hier sind Genuss, Tradition, Handwerkskunst und Geschmack vereint: In den Wochen vor dem Fest der Liebe entfaltet die Konditorei Café Baumann in der Löhrstraße 93 mit ihren handgefertigten Köstlichkeiten ihren ganzen Zauber. Die Konditorei, die von einer bis ins Jahr 1908 zurückreichenden Tradition geprägt ist, hat den ...