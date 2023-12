Außergewöhnliches Konzert der Mainzer Hofsnger: Melodie gewordene Adventsfreude in Treis-Karden

Den Mainzer Hofsängern ist bei ihrem von viel Beifall begleiteten Benefizkonzert in der Treiser Kirche St. Johannes der Täufer am vergangenen Samstag im Grunde ein doppeltes Kunststück gelungen: Mit brillantem Gesang schürten sie pure Vorfreude, zum einen auf die Adventszeit, die gerade erst begonnen hat, zum anderen auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Denn der Erlös ihres Auftritts an der Mosel kommt dem „Team Paris 2024“ zugute.