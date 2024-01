Plus Cochem-Zell Ausfall der Online-Kfz-Zulassung: Kreisverwaltung Cochem-Zell ist nicht der richtige Ansprechpartner Die KommWis und das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz informieren über den Ausfall der Kfz-Online-Anwendungen. So heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung Cochem-Zell.

Am 1. September vergangenen Jahres ist eine Neufassung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) in Kraft getreten, mit der es rechtlich ermöglicht wurde, die Online-Zulassung von Fahrzeugen in vielen weiteren Fallkonstellationen nutzen zu können (beispielsweise Zuteilung von Oldtimer-, Saison- und E-Kennzeichen oder das sofortige Losfahren mit ungestempelten Kennzeichen). Die technische Umsetzung der neuen Online ...