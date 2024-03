Plus Cochem Auftakt zur Festsaison: Ostermarkt lockt nach Cochem Von Thomas Esser i Cochems Weinmajestäten rund um Weinkönigin Viktoria (Mitte) eröffnen den Ostermarkt. Foto: Thomas Esser Mit dem Startschuss zum Ostermarkt, abgegeben durch Stadtbürgermeister Walter Schmitz nebst Weinmajestäten, schloss der Himmel am Samstag seine Regenschleusen und machte der Sonne Platz. Dies sehr zur Freude der bereits zur Eröffnung zahlreich anwesenden Marktfreunde, die sich aber vorsichtshalber noch mit Schirm und Regenjacke ausgerüstet hatten. Lesezeit: 1 Minute

Den einladenden Begrüßungsworten des Stadtchefs schloss sich auch Cochems Weinkönigin Viktoria an, wobei sie alle Anwesenden zu einem ausführlichen Bummel entlang der trefflich bestückten Marktstände einlud. Osterschmuck in farbenfroher Vielfalt hatte hier die Nase vorn, wobei Hasen, Hühner und sonstiges Federvieh in allen Formen und Farben die Hingucker waren. Nebenan stellten ...