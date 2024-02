Cochem-Zell

Aufatmen in Cochem-Zell: Moselwinzer dürfen trotz des Apollofalters spritzen

Aufatmen bei einigen Steillagenwinzern an der Mosel: Sie können nun den Pflanzenschutz in ihren Weinbergen per Hubschrauber für dieses Jahr angehen. Es gebe jetzt Planungssicherheit für Winzer mit Gebieten, in denen der Mosel-Apollofalter vorkomme, teilte das rheinland-pfälzische Weinbauministerium am Freitag in Mainz mit.