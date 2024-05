Plus Briedel Auf der Woodstock-Wiese abtanzen: In Briedel wird´s rockig Von Ulrike Platten-Wirtz i Im Moselort Briedel wird gerockt Foto: Steven Goeres Die Woodstock-Wiese im Moselort Briedel wird am übernächsten Wochenende ihrem Namen alle Ehre machen. Zwei Tage lang treten hier etliche Rock-, Pop- und Metalbands auf. Organisiert wird das Festival von den Rockfreunden Briedel, einem Verein, der kürzlich aus dem Dornröschenschlaf geholt wurde. Was die Veranstalter antreibt. Lesezeit: 3 Minuten

Das legendäre Woodstock-Festival hat zwar nicht in Briedel an der Mosel stattgefundenen, dennoch trägt eine Wiese oberhalb der Wingerte diesen Namen. Woher die Bezeichnung ursprünglich kommt, wissen Steven Goeres, Benedikt Müller und Patrick Schmitz zwar auch nicht. Der Platz, auf dem die Moselaner traditionsgemäß in den 1. Mai feiern, ist ...