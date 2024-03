Plus Zell

Angelehnt an Kinofilm „Burlesque“: Zum Jubiläum der Tanzschule Jump gibt's ein Musical

Von Ulrike Platten-Wirtz

i Tolle Requisiten und Kostüme: Die Solotänzer der Ballettschule Jump freuen sich auf die anstehende Aufführung. Foto: Platten-Wirtz Ulrike/Ulrike Platten-Wirtz

Lesezeit: 3 Minuten

Mit Tanz, Bewegung und Musik eine Geschichte zu erzählen und dabei all das auszudrücken, was andere mit Worten beschreiben, ist, was Isa Schössler am Herzen liegt. Seit 20 Jahren betreibt die ausgebildete Tanzpädagogin in Zell eine Ballettschule. Was im Kleinen begann, ist heute zu einer Institution in der Schwarze-Katz-Stadt geworden. Mit einer Musicalaufführung in der Stadthalle wird das Jubiläum gebührend gefeiert.