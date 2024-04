Plus Ediger-Eller

Andreas Jansky stellt in Ediger aus: Wie man Stille, Ruhe und Zeit malen kann

Von Ulrike Platten-Wirtz

i Malen tut jeder, sagt Andreas Jansky, dabei vermag der 61-Jährige nicht nur Farbe auf Leinwand zu bringen. Ihm gelingt es, Seelenzustände sowie Zeit und Stille im Bild festzuhalten. In Ediger-Eller zeigt er neben Aquarellen und Porträts auch abstrakte Kunst in Acryl. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Der Kunstmaler Andreas Jansky lebt seit einem Jahr an der Mosel. Wie sich der Malstil des gebürtigen Finnen im Laufe der Zeit verändert hat, und wie es ihm gelingt, nicht nur das Sichtbare, sondern auch das Unsichtbare, wie Stille und Zeit darzustellen, zeigt die Bilderausstellung in der Tourist-Information in Ediger-Eller, die am Samstag eröffnet wird.