Plus Cochem-Zell

Am Montag geht es los: Die Filter der Biotonne werden ausgetauscht

i Hat verschiedene Funktionen: Der Filter der Biotonne. Ab Montag beginnt der Austausch. Foto: David Ditzer

Zum dritten Mal nach 2018 und 2021 steht der Austausch des Biofiltermaterials bei der Biotonne im Zeitraum vom Montag, 8., bis Freitag, 19. April, an. Die Biotonne muss, unabhängig davon, ob sie gefüllt ist oder nicht, wie üblich am Straßenrand bereitgestellt werden. Der Filterwechsel wird an diesem Tag oder am Folgetag durchgeführt. Nach dem erfolgten Austausch wird ein Aufkleber mit der Aufschrift „Filterwechsel 2024 durchgeführt“ angebracht. Das teilt die Kreisverwaltung mit.