Alte Werkstatt in Leienkaul hat viel vor: Mit Chansons und Kabarett durchstarten

Eigentlich hat sich Dora Laux im Masburger Gemeindesaal immer wohlgefühlt. Dort hat sie seit 2012 Veranstaltungen angeboten. Aber auf Dauer war ihr der Aufwand dort zu groß. „Das Mobiliar musste immer aus- und eingeräumt werden, da habe ich nach Alternativen gesucht.“ Fündig wurde die Masburgerin fünf Kilometer weiter in der Nachbarschaft – in Leienkaul. Jetzt will sie dort mit einem neuartigen Angebot durchstarten.