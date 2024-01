Die „Bruderschaft des Heiligen Sebastian zu Ellenz-Polterdorf“ hält die Erinnerung an die Pestepidemie im Dreißigjährigen Krieg und an ein Versprechen wach. Die Ellenz-Poltersdorfer gelobten seinerzeit nicht nur eine Kapelle zu bauen, sondern auch am Festtag des Heiligen Sebastian, am 20. Januar, zu feiern.