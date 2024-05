Plus Büchel Aktionstag in Büchel: „Nicht aufgeben im Eintreten für atomwaffenfreie Welt“ i Sie feierten in Büchel einen ökumenischen Gottesdienst (von links): Landesbischof Friedrich Kramer, Pastoralreferentin Veronika Rass, Diakon Horst-Peter Rauguth und Diakon Gregor Rehm. Fotos: Dieter Junker Foto: Dieter Junker Nicht aufgeben im Eintreten für eine atomwaffenfreie Welt und weitere Schritte für eine nukleare Abrüstung gehen, dazu hat der Friedensbeauftragte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Friedrich Kramer, beim siebten Kirchlichen Aktionstag gegen Atomwaffen in Büchel aufgerufen. Und auch die Politik müsste alles unternehmen, um eine Ächtung dieser Massenvernichtungswaffen zu erreichen. Lesezeit: 3 Minuten

„Wir sind hier, weil wir sagen: Atomwaffen dürfen keinen Platz mehr in der Welt haben, sie dürfen kein Mittel der militärischen Auseinandersetzung mehr sein und man darf auch nicht mit ihnen drohen“, unterstrich der EKD-Friedensbeauftragte in seiner Predigt in Büchel vor rund 120 Menschen. Er erinnerte an das unsägliche Leid, ...