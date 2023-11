„AckerRacker“ auf Bauernhof in Lutzerath unterwegs: Wo kommt eigentlich Zucker her?

Nach süßem Zucker duftet es in der Landwirtschaftsküche des Scholzehofs in Lutzerath. Auf einem großen Tisch in der Mitte des Raums liegen dicke, helle Rüben neben Paketen mit Kandis-, Puder- und Würfelzucker sowie ein Topf Rübensirup. Um den Tisch herum stehen die Fünfjährigen aus der nahegelegenen Kindertagesstätte. Mit großen Augen schauen die Kleinen auf die Waren und fragen sich, was denn das eine mit dem anderen zu tun hat.