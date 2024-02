Inge Baron-Ene hat für ihr Lebtag gut und gern gesungen – und das schon eine ganz schön lange Zeit. Genauer gesagt ist sie 1939 gemeinsam mit ihren beiden Schwestern Genovefa und Carola in den Conder Kirchenchor St. Remaclus eingetreten. 85 Jahre Chorgesang – das gibt es im Bistum Trier selten, und so hat jetzt auch Bischof Stephan Ackermann mit einem netten Brief in den Chor der Gratulanten eingestimmt.