566 000 Euro vom Land: Die Verbandsgemeinde Cochem will in den Klimaschutz investieren

Weil die Landesregierung den Kommunen in Sachen Klimaschutz eine Schlüsselrolle zurechnet, hat sie das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) mit einem Fördertopf von 250 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Mit diesem Geld können die rheinland-pfälzischen Kommunen diesbezüglich jetzt an der Basis zukunftsorientiert planen, genehmigen und umsetzen. In diesem Zusammenhang erhält die Verbandsgemeinde (VG) Cochem rund 566 000 Euro. Doch was soll mit dem Geld passieren?