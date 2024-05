Plus Bruttig-Fankel 500. Todestag von Petrus Mosellanus: Ein Dorf feiert seinen großen Sohn Von Stefan Ernst i In der ehemaligen Synagoge von Bruttig-Fankel wurde an das Wirken des Petrus Mosellanus erinnert. Foto: Stefan Ernst Zum 500.Todestag von Petrus Mosellanus wurde er in seinem Geburtsort Bruttig-Fankel nun mit einem Festgottesdienst sowie einer informativen Veranstaltung in der ehemaligen Synagoge geehrt. Lesezeit: 1 Minute

Er war eines von 14 Kindern des Barbiers und Winzers Johannes Schade. Unter ärmlichen Verhältnissen wuchs der eher schwächliche Peter Schade in Bruttig auf. Schon früh wurde sein besonderes Talent für Sprachen entdeckt, was ihn in jungen Jahren an die Klosterschule in Beilstein brachte. Der junge Schüler, der später als „Petrus ...