27. Benefizradtour erradelt 701.000 Euro: Vor-Tour der Hoffnung machte auchin Zell Halt

i Die größte privat organisierte Benefizradaktion in Rheinland-Pfalz konnte zur Unterstützung der Kinderkrebsforschung ihre Spende an die deutschlandweit agierende Tour der Hoffnung zu diesem Zweck übergeben. Foto: Wolfgang Bendlin

Im Rahmen der 27. Benefizradtour erzielte die Vor-Tour der Hoffnung das erste Mal seit ihrem Bestehen ein Rekordergebnis mit einem vorläufigen Spendenergebnis in Höhe von 701.000 Euro. Am 19. Juli machte die Benefizradtour unter anderem auch in Zell Station.