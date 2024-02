Lutzerath

1000 Euro für Männergesangsverein und Katholische Bücherei: Wald-Cafe-Club aus Lutzerath spendet an Vereine

Da im vergangenen Jahr die Kaffeenachmittage in der Drei-Eichen-Hütte immer gut besucht waren, konnte der Wald-Café-Club Lutzerath den Erlös jetzt an den Männergesangverein Lutzerath und an die Katholische Bücherei Lutzerath weitergeben.