Zweifaches Gedenken ist zugleich Mahnung: Wissen stellt sich der Vergangenheit

Von Elmar Hering

i Im Gehweg der unteren Rathausstraße erinnert jetzt ein sogenannter Stolperstein an den einstigen jüdischen Mitbürger Liebmann Hony. Zum Abschluss seiner kurzen Ansprache klopfte Bürgermeister Berno Neuhoff den Stein fest. Foto: Scheid Markus/Elmar Hering

Doppeltes Gedenken in der Siegstadt: Einige Dutzend Bürger haben in Wissen zurückgeschaut in das dunkelste Kapitel des vergangenen Jahrhunderts – mit einer Stolperstein-Verlegung und einem Erinnern an die Opfer des Bombenangriffs vom 11. März 1945. Daraus erwachsen ist, sowohl einzeln als auch in Summe, eine unaufdringliche und dennoch nachdrückliche Mahnung für Frieden und Freiheit.