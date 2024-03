Zwei tote Damtiere in der VG Altenkirchen-Flammersfeld gefunden: DNA-Prüfung, ob Wolf beteiligt war

In der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld wurden am Samstag, 9. März, zwei tote Damtiere entdeckt, wie das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) mitteilt. Nun wurden Proben an das Senckenberg Institut zur Analyse geschickt.

Am Samstag wurden innerhalb des Gemeindegebiets Flammersfeld, VG-Altenkirchen-Flammersfeld, zwei tote Damtiere mit Verdacht auf Beteiligung eines großen Beutegreifers gemeldet. Wie das Kluwo mitteilt, wurde eine Begutachtung des Ortes, an dem der Vorfall stattfand, noch am selben Tag durchgeführt. Es wurden DNA-Abstriche genommen und an das Senckenberg Institut zur Analyse überstellt. Die Beteiligung eines großen Beutegreifers kann derzeit weder bestätigt noch ausgeschlossen werden, wie es weiter heißt. (red)