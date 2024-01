Zirkusleute angegriffen und Müllcontainer angezündet – Betzdorfer Polizei mit Raketen beschossen

Richtig viel zu tun hatte die Betzdorfer Polizei in der Silvesternacht. Um kurz nach Mitternacht wurde den Beamten eine Körperverletzung zum Nachteil von Angehörigen eines in Mudersbach gastierenden Zirkus gemeldet. Vorangegangen war wohl das Abfeuern von Feuerwerk nahe der Zirkustiere.

In der Silvesternacht steckten Unbekannte in Betzdorf einen Müllcontainer in Brand. Foto: Polizei Betzdorf

Nach Ansprache der etwa zehn Feiernden durch zwei Zirkusangehörige kam es zum Streit, teilte die Polizei mit. Hierbei wurden zwei Zirkusleute aus der Gruppe heraus angegriffen und leicht verletzt. Einer der Angreifer soll zudem mit einem Messer gedroht haben, bevor sich die Aggressoren zu Fuß sowie mit einem roten Pkw (vermutlich Nissan) mit dem Teilkennzeichen SI AB noch vor Eintreffen der Polizei entfernt haben.

Bereits gegen 21.30 Uhr hatten Chaoten für den Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Die Unbekannten steckten nahe dem Gebäude eines Getränkefachmarktes in der Wilhelmstraße in Betzdorf einen Müllcontainer in Brand. Durch die enorme Hitze entstand auch Gebäudeschaden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Gegen 23 Uhr war der Polizei eine größere Gruppe junger Männer, teilweise vermummt und größtenteils dunkel gekleidet, in der Betzdorfer Innenstadt gemeldet worden. Im weiteren Verlauf sollen dann von diesen Personen andere Feiernde im Bereich des Betzdorfer Busbahnhofes gezielt mit Feuerwerksraketen beschossen worden sein, ohne dass es hierbei jedoch zu Verletzten kam.

Am Boden Liegende getreten

Gegen Mitternacht kam es dann dort zu Körperverletzungsdelikten durch die bereits zuvor negativ aufgefallenen Personen. Hierbei wurden zwei Erwachsene verletzt und auch noch am Boden liegend geschlagen und getreten. Die Personengruppe wurde beschrieben als junge Männer im Alter zwischen 16 und 25 Jahren, größtenteils mit Migrationshintergrund. Hinweise zu diesen Personen oder den anderen Vorfällen erbittet die Polizei Betzdorf unter der Telefonnummer 02741/92 60.

Viele Platzverweise erteilt

Schon in der Nacht auf Silvester waren von der Polizei Betzdorf Personenkontrollen an wechselnden Orten im Stadtgebiet durchgeführt worden. Die Kontrollen erfolgten meist nach Hinweisen von Anwohnern über Jugendgruppen, die Feuerwerkskörper zündeten. Aus einer Gruppe heraus wurde sogar das Dienstgebäude der Polizei von der Hellerstraße aus mit Feuerwerkskörpern beschossen. Zu einer Beschädigung ist es aber nicht gekommen. Zahlreiche Personalien von überwiegend männlichen, meist auch amtsbekannten Jugendlichen wurden aufgenommen und Platzverweise erteilt. red