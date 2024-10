Plus Kreis Altenkirchen

Zeit der Wildunfälle: Wo die Gefahr im Kreis Altenkirchen am größten ist

i Ein Reh überquert in der Abenddämmerung eine Straße. Auch im AK-Land steigt dieser Tage die Gefahr eines Wildunfalls. Symbol Foto: dpa/Robin Loznak

Auch im AK-Land wird es so manchem hinter dem Steuer schon so ergangen sein: Plötzlich kreuzt in Dämmerung oder Dunkelheit ein Wildtier die Straße. Vor allem, wenn die Tage wieder kürzer werden, steigt die Gefahr, die vom Fahrbahnrand aus lauert. Doch wo ist das Risiko besonders hoch?