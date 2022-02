Wohnungsdurchsuchung bei Mann in Siegen: Kripo stellt ganzes Waffenarsenal sicher

Da staunten die Ermittler nicht schlecht: Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Siegen hat die Polizei gestern Morgen ein ganzes Waffenarsenal entdeckt.

Hintergrund der Durchsuchung ist ein Vorfall, der sich laut Polizei im Oktober 2021 im Bertramspark an der Sandstraße ereignet haben soll: Ein 33-Jähriger habe sich als Polizeibeamter ausgegeben, um mit vorgehaltener Schusswaffe an Drogen zu kommen. Der Verdächtige bestritt die Tat. Er gab an, dass ihm die Waffe nicht gehöre, er habe sie für seine Freundin kaufen wollen.

Um bei den widersprüchlichen Aussagen Licht ins Dunkel zu bringen, hatte die Kripo bei der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 33-Jährigen ersucht, der gestern nun vollstreckt wurde. Dabei stellten die Beamten zahlreiche Kurz- und Langwaffen (Schreckschusswaffen), Munition und sonstige verbotene Gegenstände sicher.

Laut Polizei haben Ermittlungen ergeben, dass gegen den 33-Jährigen bereits seit Längerem ein Waffenbesitzverbot besteht. Die Kripo ermittelt gegen den Verdächtigen nun nicht mehr allein wegen Unterschlagung, sondern auch wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung.