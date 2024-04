Plus Fensdorf

Wohnraum schaffen für Jung und Alt: Bauarbeiten am ehemaligen Schullandheim in Fensdorf

Von Thomas Leurs

i Noch wird in dem ehemaligen Schullandheim in Fensdorf saniert. Bauunternehmer Fevzi Ay (Mitte) zeigt dem Ersten Beigeordneter Joachim Brenner (links), Wirtschaftsförderer Michael Becher (3. von rechts), Ortsbürgermeisterin Daniela de Nichilo (2. von rechts) und Planer Bernd Becher (rechts) den aktuellen Stand der Bauarbeiten. Foto: Thomas Leurs

In das alte Landschulheim im Ort Fensdorf kommt Bewegung. Schon seit einiger Zeit ist es eingerüstet und drinnen wird fleißig gewerkelt. In Zukunft sollen auf dem Gelände 22 Wohnungen entstehen, in denen Jung und Alt zusammenleben können. Dabei ging die kleine Ortsgemeinde ein kleines Risiko ein.