Im Zeitraum von Sonntag, 3. März, bis Freitag, 15. März, wurden zwei Wohnwagen aufgebrochen, die in Wissen in der Koblenzer Straße auf dem Gelände neben einer Tankstelle abgestellt waren. Aus den Wohnwagen wurde Elektrogeräte und Werkzeuge entwendet. Wer Hinweise auf die noch unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.