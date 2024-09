Wissen will auf Kurs bleiben: Stadt nimmt politische Arbeit auf

Neben der Besetzung von Ämtern und den Ausschüssen beschloss der Stadtrat unter anderem stadteigene Restflächen an der K 66, die nach Abschluss des Ausbaus der Holschbacher Straße entstehen, den jeweiligen Anliegern zuzuschlagen. In diesem Zusammenhang bedankte sich Berno Neuhoff für die Einhaltung der Versprechen der ausführenden Firmen. „Wir hatten im Sommer zehn Baustellen, die größte war die Rathausstraße, die zweitgrößte die Holschbacher Straße.

Ich möchte mich bei den ausführenden Firmen ausdrücklich für die Einhaltung der Zeitvorgaben bedanken und bei den Bürgern für die Geduld“, erklärte Neuhoff. Des Weiteren gab er bekannt, dass die Risse in der Rathausstraße durch die ausführende Firma auf deren Kosten beseitigt worden seien, dass die Neuerrichtung der Heubrücke (zwischen Schönstein und Wissen) im Zeitplan liege und die im Elsass gefertigte Aluminiumbrücke im November aufgesetzt werden soll und dass in der ersten Oktoberwoche neue abschließbare Fahrradboxen am Regiobahnhof aufgestellt werden. Im Bahnhof selbst war vor Kurzem durch nächtlichen Vandalismus eine Schiebetür beschädigt worden, der Schaden belaufe sich auf mindestens 1000 Euro. Die Täter konnten dank Videoüberwachung ausfindig gemacht werden; eine Anzeige wurde erstattet. Voraussichtlich am 15. September werden die Bescheide über die wiederkehrenden Beiträge fertiggestellt sein und den Empfängern wenige Tage später zugestellt werden. Bei der Baumaßnahme K 126 – Fürst-Hatzfeldt-Straße, die dem LBM Diez unterliegt, ist es zu Verzögerungen gekommen, die unter anderem auf Materialengpässe zurückzuführen seien, sagte Neuhoff. Auch wurden beim Freilegen der Gasleitung sicherheitsrelevante Schäden an den Armaturen festgestellt, die einen Austausch dieser dringend erforderlich machten. Auch hierdurch entstanden Verzögerungen im Bauablauf. hot