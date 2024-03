Plus Wissen Wissen: Mitarbeiter des „StartUp57“ spenden insgesamt 11500 Euro i Insgesamt 11500 Euro spendeten die 23 Mitarbeiter des Wissener „StartUp57“. 2000 Euro davon wurden an die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnauer Paten überreicht. Foto: Katharina Behner Insgesamt acht sozial tätige und gemeinnützige Organisationen und Vereine haben sich die 23 Mitarbeiter des Wissener „StartUp57“ ausgesucht, um sie als ihre Herzensprojekte zu unterstützen. Darunter auch die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnau. Lesezeit: 2 Minuten

Stellvertretend für alle Projekte wurde in den Büroräumen in der Rathausstraße ein symbolischer Spendenscheck über 2000 Euro an eine Vertreterin der Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth/Unnau überreicht. Vorstandsmitglied Desiree Rumpel bedankte sich sehr. Unter dem Dach von „StartUp57“ gedeihen verschiedene innovative Internetunternehmen und Gründungsprojekte. Das Herz der drei Gründer-Brüder Jonathan, Julian und ...