Wirtschaftsempfang im Kreis Altenkirchen: Thomas Enders fand deutliche Worte

Von Markus Eschenauer

i Die Firma Karl Georg war Ausrichter des Jahresempfangs der Wirtschaft im Kreis Altenkirchen. Neben Landrat Peter Enders (4. von links), Gastredner Thomas Enders (2. Reihe, 2. von rechts) und Moderator Reiner Meutsch (2. von rechts) freuten sich auch IHK-Geschäftsstellenleiterin Kristina Kutting (3. von rechts), Wirtschaftsförderer Lars Kober (4. von links) sowie IHK-Vize Thomas Bellersheim (3. von links) über den gelungenen Abend. Fotos: Röder-Moldenhauer Foto: ROEDER-MOLDENHAUER/Roeder-Moldenhauer

Es waren sehr deutliche, mahnende Worte, die Thomas Enders beim Wirtschaftsempfang des Kreises Altenkirchen in Ingelbach am Freitagabend an die Gäste richtete. Hat der Industriestandort Deutschland eine Zukunft?