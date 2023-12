Plus Schönstein Winterliches Ambiente am Schützenhaus: Schönsteiner genießen ihren Weihnachtsmarkt Wie bereits im vergangenen Jahr organisierte die Schönsteiner Schützenbruderschaft wieder einen Weihnachtsmarkt. Schon Wochen vorher begannen die Vorbereitungen. Von Thomas Hoffmann

Bäume, die in mehrfarbiges Licht getaucht waren, hell erleuchtete Glockenketten und ein Schützenhaus, das an vielen Stellen im Schein von Lichtergirlanden erstrahlte: Das war das, was am Samstag und Sonntag schon beim Betreten des Geländes der Schönsteiner Schützenbruderschaft Lust auf mehr machte. Damit jedoch nicht genug, denn an einigen Stellen ...